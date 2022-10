Ballon d'Or 2022: Presse würdigt Benzema von Real - „Noch nie war Unterschied so groß“

Marca: „Karim Benzema gewinnt den Ballon d‘Or. Noch nie war der Unterschied zwischen dem Sieger und dem Rest so groß. (...) „Benzema macht sich unsterblich. In einem Alter, in dem sich viele für einen Rücktritt entscheiden, hat sich der französische Fußballer zum besten Spieler der Welt entwickelt. Im Gegensatz zu letztem Jahr stellt Niemand die Wahl in Frage.“