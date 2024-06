Effenberg; Dieses DFB-Team hat etwas, das 2018 und 2022 fehlte

Du musst jetzt weiter Spiel für Spiel liefern

Effenberg: Wir werden immer näher heranrücken

Was die Shootingstars Florian Wirtz und Jamal Musiala betrifft: Man kann die beiden nicht mit Bastian Schweinsteiger und Lukas Podolski wie bei der Heim-WM 2006 vergleichen - dieser Vergleich ist nicht okay.

Was darf man nun weiter erwarten? Ich finde, das deutsche Team muss nicht zwingend Europameister werden oder ins Finale kommen, du kannst auch im Halbfinale ausscheiden, das ist in Ordnung. Aber es gilt, viele Sympathien zu gewinnen, das ist der erste Auftrag. Und wenn es in diesem Jahr nicht klappt, dann werden wir in zwei Jahren weitersehen und den nächsten Schritt gehen. Wir werden immer näher heranrücken, das bin ich ganz sicher.