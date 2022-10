Gerd Müller: Doku über "Bomber der Nation" im ZDF

Müller, 2:1-Siegtorschütze des WM-Finales 1974 in München gegen die Niederlande, war neben zahlreichen Ehrungen u.a. 2018 in die „Erste Elf“ der Hall of Fame des deutschen Fußballmuseums in Dortmund gewählt worden. Der 62-malige Nationalspieler (68 Tore) war im vergangenen Jahr nach langjähriger Demenz-Erkrankung verstorben.