Bayern-Test: Müller blass, Tel furios

RYAN GRAVENBERCH (bis 63.): Gab den offensiveren Sechser und machte einige Bälle fest. Traute sich bis auf sein mutiges Dribbling, das zum 1:0 führte, aber wenig zu und wirkte in der einen oder anderen Situation unglücklich. Will er in der Rückrunde Stammspieler werden, muss mehr von Gravenberch kommen. SPORT1-Note: 4