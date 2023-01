FC Bayern: Giulia Gwinn reagiert auf Gottschalk-Panne bei Wetten Dass

Endlich habe man es geschafft, "die Euphorie und Aufmerksamkeit von einem großen Turnier auch in den Alltag, also in die Liga, zu bringen", sagte Gwinn, die derzeit wegen eines Kreuzbandrisses pausiert. Während der ersten zehn Spieltage in der Bundesliga strömten bereits mehr Menschen in die Stadien als in der gesamten Rekordsaison 2013/2014. "Wir haben den Frauenfußball auf ein neues Level gehoben", sagte die Außenspielerin von Bayern München und bezeichnete die Zahlen als "Durchbruch".