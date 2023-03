EM-Qualifikation LIVE im TV, Stream: Spitzenspiel in Saint-Denis - Lewandowski gefordert

Auf die deutsche Nationalmannschaft warten Freundschaftsspiele - für alle anderen Nationen geht es seit Donnerstag in der EM-Qualifikation um wichtige Punkte.

Nach dem Kracher zum Auftakt zwischen Italien und England steht auch am Freitag ein Highlight auf dem Programm: WM-Finalist Frankreich trifft in Gruppe B mit seinem neuen Kapitän Kylian Mbappé auf die Niederlande.

Außerdem kommt es in Gruppe E zum Duell zwischen Tschechien und Polen mit Stürmerstar Robert Lewandowski. Auch in Gruppe F können sich die Fans auf ein Spitzenspiel freuen, wenn es Schweden mit Belgien zu tun bekommt. Ebenfalls in Gruppe F spielt Österreich gegen Aserbaidschan. Um 18 Uhr bereits trifft Bulgarien in Gruppe G auf Montenegro. Die restlichen Freitagspartien beginnen alle um 20.45 Uhr.

SPORT1 liefert alle Infos zur EM-Quali!

Wie läuft die EM-Qualifikation?

Die Sieger sowie die zweitplatzierten Teams der zehn Gruppen qualifizieren sich direkt. Drei Gruppen bestehen aus jeweils sechs Mannschaften, die anderen sieben aus je fünf Nationen. Die Teams treffen bei wechselndem Heimrecht jeweils in Hin- und Rückspiel aufeinander, neben Gastgeber Deutschland stehen nach Abschluss damit 21 von 24 Teilnehmern fest.

Im März 2024 werden zudem drei verbleibende Plätze in Play-off-Spielen vergeben. Dazu nehmen die zwölf Gruppensieger der Ligen A, B und C in der Nations League an den Play-offs teil - sofern sie sich nicht zuvor bereits qualifizieren. Für diesen Fall gibt es ein Nachrückverfahren. Die Endrunden-Auslosung findet im Dezember in Hamburg statt.

EM-Quali: Welche Highlights warten zum Auftakt?

Auch am Samstag dürfen sich die Fußball-Fans auf einige interessante Duelle freuen. In Gruppe A spielt Spanien gegen Norwegen, Kroatien muss in Gruppe D gegen Wales ran. Die Türkei ist in Armenien gefordert, die Schweiz in Belarus.

Wie bereitet sich das DFB-Team auf das Heimturnier vor?

Anders als etwa Frankreich vor der EM 2016 verzichtet Deutschland auf eine Gastrolle bei der Qualifikation. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hielt nach der Auslosung im vergangenen Jahr Ausschau nach passenden Testspielgegnern. In der anstehenden Länderspielpause trifft die deutsche Mannschaft am Samstag auf Peru und am kommenden Dienstag auf Belgien.

Was ist mit Russland und Belarus?

Aufgrund des Angriffskrieges gegen die Ukraine ist Russland von der Qualifikation ausgeschlossen. Anders als in den meisten anderen Sportarten darf der umstrittene Nachbar Belarus trotz der Unterstützung des Krieges teilnehmen, die Heimspiele in Gruppe I muss das Team allerdings auf neutralem Platz ohne Zuschauer austragen.

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hatte vor der Auslosung den Ausschluss gefordert, UEFA-Präsident Aleksander Ceferin sagte damals der Sportbild: „Es ist ein bisschen populistisch zu fordern: Schmeißt alle raus!“ Kurz vor dem Quali-Start richteten sich 46 Grünen-Abgeordnete in einem Brief mit der Forderung nach einem Ausschluss der belarussischen Mannschaft an die UEFA.

Quali live im TV und Stream: Was müssen die Fans wissen?

Der Pay-TV-Sender DAZN überträgt den Großteil der EM-Qualifikationsspiele, den Auftakt macht am Donnerstag die Partie Kasachstan gegen Slowenien (16.00 Uhr). Auch Italien - England wird um 20.45 Uhr bei DAZN zu sehen sein.