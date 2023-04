Abrechnung von Ex-PSG-Profi Bruno Rodriguez nach Amputation: „Man behandelte mich wie ein Stück Fleisch“

Diese Anschuldigungen haben es in sich!

Adressat seiner Vorwürfe sind seine ehemaligen Vereine - konkrete Klubs oder Namen nennt der heute 50-Jährige, der in seiner Karriere u.a. für Paris Saint-Germain , Lens, Bastia und Metz gespielt hatte, aber nicht.

„Man behandelte mich wie ein Stück Fleisch“

„Ich war jung, also spielte ich durch den Schmerz. Ich hätte als Mensch behandelt werden sollen. Doch man behandelte mich wie ein Stück Fleisch“, fügte der einstige Stürmer an.

Rodriguez verurteilte, ihm habe niemand gesagt habe, dass es genug sei - niemand habe zudem an sein Leben nach der Karriere gedacht habe: „Es ging immer nur darum, dass andere sich Geld in die eigene Tasche stecken können.“

Erst infolge der Amputation führt Rodriguez, der 234 Spiele in der Ligue 1 absolviert hatte, wieder ein Leben ohne Schmerzen: „Ich habe meiner Frau, meinen Kindern und Freunden ein Video geschickt, in dem ich zum ersten Mal gehe. Ich war so glücklich.“