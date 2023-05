Frauen-Bundesliga: Wolfsburgs Debakel freut FC Bayern

Die Wölfinnen haben mit 0:4 (0:2) bei Eintracht Frankfurt vor 17.000 Zuschauer verloren und damit wohl alle Titelchancen in der Frauen-Bundesliga verspielt.

So überrannte die Eintracht Wolfsburg

Durch ihr schnelles Umschaltspiel waren die Gastgeberinnen von Beginn an gefährlich. In der 17. Minute ging die Eintracht dank eines Eigentors von Ewa Pajor in Führung. Kurz vor der Halbzeitpause erhöhte Nicole Anyomi auf 2:0 (45.).