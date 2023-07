Linienrichter bricht Trainer Nase - Tiffert mit kuriosem Moment als Coach bei Chemnitzer Regionalliga-Start

Dieser Start in die Regionalliga-Saison traf Christian Tiffert gewissermaßen gleich doppelt: Nicht nur, dass der Coach des Chemnitzer FC beim 0:0 gegen Carl Zeiss Jena den insgeheim erhofften Auftaktsieg verpasst hatte.

Was war passiert? Der frühere Bundesliga-Profi (VfB Stuttgart und 1. FC Kaiserslautern) wollte unmittelbar vor einem Einwurf seinem Team Anweisungen geben, als ihn der rückwärtslaufende Linienrichter Kai Kaltwaßer aus Berlin übersah und mit dem Hinterkopf unbewusst im Gesicht traf.

Linienrichter bricht Trainer Tiffert die Nase

Die Aktion sein „unglücklich“ gewesen, fügte der 41-Jährige an. „Man kann da jetzt sagen, ich bin selber schuld, weil ich außerhalb der Coaching Zone bin. Aber das ist ein Trainer ja immer wieder mal.“

Tifferts Fazit nach Abpfiff: „Ich glaube, ich bin der einzige Trainer im deutschen Profi-Fußball, dem in einem Spiel an der Seitenlinie die Nase gebrochen wurde. Ohne dabei in einen Tumult geraten zu sein.“