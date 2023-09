Mega-Hype um Ex-BVB-Star: "Er wird die Zukunft des Fußballs dominieren“

Nach Englands beeindruckendem 3:1-Sieg gegen Schottland am Dienstagabend überhäuft auch die englische Presse Jude Bellingham mit Lobeshymnen. Der junge Mittelfeldspieler war zuletzt vor allem in Spanien für seine Leistungen bei Real Madrid gefeiert worden.

Bellingham, der in seinen vergangenen neun Spielen für Real und England neun Tore erzielte, traf beim Länderspiel zum zwischenzeitlichen 2:0 gegen Schottland und legte den 3:1-Schlusspunkt mustergültig für Harry Kane auf.

Wie schon Carlo Ancelotti bei Real Madrid bot Englands Nationaltrainer Gareth Southgate den 20-Jährigen als Zehner auf - eine Premiere bei den Three Lions. Die beiden nominellen Sechser Declan Rice und Kalvin Phillips hielten Bellingham den Rücken frei, sodass der Ex-Dortmunder, der zuletzt von David Alaba gelobt wurde , nach Belieben angreifen konnte.

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier .

England-Legende huldigt Bellingham: “Vergesst Lampard und Gerrard...”

ESPN schrieb, dass die Torgefährlichkeit, die von Bellingham ausging “einfach zu viel war für dieses Schottland”, das seine letzten fünf Länderspiele gewann - bei einem Torverhältnis von 12:1 Treffern. Der Reporter der amerikanischen Sportseite war live vor Ort in Glasgow und berichtete, dass einige schottische Fans, immerhin Englands ältester Rivale, Bellingham nach Abpfiff sogar applaudierten.

DFB-Coach Nagelsmann? Darum will Magath anderen Kandidaten

DFB-Coach Nagelsmann? Darum will Magath anderen Kandidaten

Southgate selbst lobte Bellingham natürlich auch: „Jude Bellingham will nicht glauben, dass seine Rolle völlig frei ist. Fairerweise muss man sagen, dass er auch außerhalb des Ballbesitzes einen wirklich guten Job gemacht hat. Wir wollen, dass alle unsere Spieler diese Freiheit haben. Der Schlüssel für Jude war das Timing seiner Vorwärtsbewegung. Er ist ein brillanter Kämpfer.“

Und was sagten die Ex-Stars und sogenannten Experten? Liverpool-Legende Graeme Souness etwa sprach in der Daily Mail von einer neuen “goldenen Generation” um Bellingham. “Vergesst Frank Lampard, Steven Gerrard und Paul Scholes”, meinte Souness. “Diese Generation hat Stärke und Tiefe”.

Ex-Nationalspieler Joe Cole betonte laut der spanischen Zeitung as, die selbst von einem „Prophet in seinem eigenen Land“ sprach: „Ich höre, dass er mit Gerrard verglichen wird... Nun, ich habe mit ihm gespielt und er war ein absolutes Genie, aber Stevie selbst sagte, dass er mit 20 Jahren nicht die Möglichkeiten hatte, die Jude hat. Es ist erschreckend, wie gut er sein kann.“

Goal wagte einen Ausblick auf die Europameisterschaft 2024 in Deutschland. Dank Bellingham, der drei Jahre in der Bundesliga spielte, sei England nicht nur ein Titelkandidat bei der EM, sondern ein Favorit. “Bellingham kann die Three Lions zu EM-Ruhm führen”, titelte Goal.