"Hat eine Riesenzukunft vor sich": Dieses Bellingham-Talent beeindruckt Real-Mitspieler Alaba

Mit Borussia Dortmund gewann Jude Bellingham in der Saison 2020/21 den DFB-Pokal. Mit 24 Toren und 25 Vorlagen aus 132 Spielen für den BVB empfahl sich der englische Nationalspieler in diesem Sommer auch für andere Vereine und wechselte für 103 Millionen Euro zu Real Madrid.

Und auch bei den Königlichen konnte er bereits überzeugen. Insgesamt erzielte er bisher in vier Spielen fünf Tore für Real, darunter ein Doppelpack und zweimal das späte Siegtor.

Alaba: „Er hat eine Riesenzukunft vor sich“

Das spezielle Talent des 20-Jährigen falle dem Innenverteidiger auch im Training auf. „Jude ist klar in seinen Aktionen, für sein Alter schon sehr weit. Er macht kein Halligalli auf dem Spielfeld. Seine Aktionen haben Sinn und Verstand. Zudem hat er eine enorme mentale Stärke“, sagte Alaba.

Derzeit steht Bellingham während der Länderspiel-Pause für die Three Lions auf dem Feld. Beim 1:1-Unentschieden gegen die Ukraine konnte er am vergangenen Samstag kein Tor erzielen, jedoch wird er vermutlich am Dienstagabend gegen Schottland die nächste Möglichkeit dazu bekommen.