Neymar-Turbulenzen immer brisanter! Fliegt jetzt der Trainer?

Am vergangenen Montag hatte Neymar sein Debüt in der asiatischen Champions League gefeiert und war beim mauen 1:1 gegen den usbekischen Klub Navbahor Namangan eher durch eine Schauspieleinlage als durch spielerischen Glanz aufgefallen. Wenige Tage zuvor hatte er erstmals in der Saudi Pro League debütiert, dort beim 6:1 gegen Al-Riyadh zwei Vorlagen geliefert.