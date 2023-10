Ex-Konkurrent von Harry Kane versinkt im Niemandsland

Doch dem 30-Jährigen wurde damals gar nicht so eine herausragende Karriere zugetraut. Stattdessen gab es bei den Spurs in der Jugend einen anderen Jungen, der als Wunderkind gefeiert wurde: Cameron Lancaster.

Der Engländer ist gleich alt wie Kane und ließ durch überragende Auftritte in der Jugend große Hoffnungen wachsen.

Kane bei Tottenham im Lancaster-Schatten

Und so debütierte er am 31. Januar 2012 mit nur 19 Jahren bereits in der Premier League, als Trainer Harry Redknapp den Stürmer gegen Wigan in der 78. Minute einwechselte.

Kurios: Kane musste noch satte sechs Monate länger auf seinen ersten Einsatz bei den Spurs warten.

Doch dann startete Kane durch und schaffte über die Umwege Leicester, Millwall und Norwich den großen Durchbruch. Bereits in der Saison 2014/2015 stieg der Angreifer dann mit 21 Toren in der Premier League in die Riege der ganz großen Stürmer auf.

Cameron Lancaster (l.) ist in den USA gelandet

Kane-Konkurrent mit bitterer Karriere

Und Lancaster? Der war zu dem Zeitpunkt bereits in der sportlichen Versenkung verschwunden.

Dabei waren mehrere schlimme Verletzungen der Anfang des Abstiegs. 2012 hatte Lancaster unter dem neuen Trainer André Villas-Boas gerade einen Zweijahresvertrag unterschrieben - und sich dann verletzt.

„Als Villas-Boas kam und ich in der Saisonvorbereitung mit der ersten Mannschaft trainierte, habe ich mir schon in der ersten Woche eine schwere Verletzung zugezogen. Ich habe mir die Leiste gebrochen und das hat mich fast ein Jahr zurückgeworfen. Danach gab es eine Verletzung nach der anderen und ich konnte meine Karriere nicht mehr in Gang bringen“, erinnert sich der 30-Jährige bei Football Fancast.

Die Zeit bei Tottenham war deshalb bald vorbei. Lancaster ging zum FC Dag & Red, Stevenage und St. Albans City, bevor ihn sein Weg in die USA führte.

Dort spielte er für Louisville, Nashville und wechselte zwischen den beiden Klubs in der zweiten US-Liga immer wieder hin und her.