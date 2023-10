"Fan, bis ich unter der Erde liege" - Podolski über DFB-Treue, Schweini/Poldi & Tore-Manko

„Alles auch, was mit dem DFB war – die Reisen, die Turniere, die Länderspiele - das gibt mir auch außerhalb des Platzes so viel Erfahrung, auch als Mensch“, fügte Podolski an. „Deshalb bin ich weiterhin Fan des DFB, so lange, bis ich unter der Erde liege. Auch wenn es mal nicht so gut läuft, muss man weiter die Daumen drücken.“