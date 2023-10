Wie einst Poldi & Schweini: Podolski lobt Wirtz und Musiala - "Echte Straßenfußballer“

Dieser "Funke", hofft der Weltmeister von 2014, der immer noch in Polen für Gornik Zabrze spielt, könne "bei der Heim-EM ähnlich wie 2006 auf die deutschen Fans überspringen. Wir alle wünschen uns doch ein neues Sommermärchen. 2024 könnten dann Musiala und Wirtz unsere neuen Helden sein."

Wirtz (20/Bayer Leverkusen) und Musiala (20/Bayern München) seien bodenständige, „tolle Jungs, die einfach eine andere Art Fußball spielen, als man es in Deutschland gewohnt ist. Echte Straßenfußballer, bei denen es Spaß macht zuzuschauen. Wer Fußball liebt, steht darauf.“

„Echte Straßenfußballer“ - Podolski lobt Wirtz und Musiala

Wirtz hat zudem wie einst Podolski selbst die Jugend-Teams des 1. FC Köln durchlaufen, bevor er nach Leverkusen wechselte. „Es ist schön, wenn Basti (Bastian Schweinsteiger, d. Red.) und ich seine Vorbilder waren. Über so ein Kompliment freust du dich“, sagte Podolski. Die deutsche Nationalmannschaft spielt auf ihrer US-Reise in der Nacht zum Mittwoch (ab 2.00 Uhr LIVE im Ticker in Philadelphia gegen Mexiko.