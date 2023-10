Spuck-Eklat um Messi? Hässliche Szenen bei WM-Quali des Weltmeisters

Hässliche Szene um Lionel Messi bei der südamerikanischen WM-Qualifikation: Der Superstar von Weltmeister Argentinien kam beim 1:0-Sieg gegen Paraguay in der zweiten Halbzeit ins Spiel - und geriet dann mit einem Gegenspieler aneinander.

In der 84. Minute lieferte sich Messi ein Verbal-Duell mit Antonio Sanabria. Der Argentinier machte eine abfällige Geste in Richtung des Mittelstürmers und drehte sich weg. Wie auf TV-Bildern zu sehen ist, spuckte Sanabria dann in Richtung Messi. Ob er diesen dabei auch traf, lässt sich allerdings nicht erkennen.