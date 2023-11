Glasner-Überraschung enthüllt

Den letzten großen Auftritt in der Öffentlichkeit hatte Oliver Glasner am 3. Juni dieses Jahres.

Nach der Niederlage im Pokalfinale von Eintracht Frankfurt gegen RB Leipzig verabschiedete er sich in den Katakomben des Olympiastadions zunächst von den Journalisten, die den Verein näher begleiten und vor Ort dabei waren – und anschließend von der Mannschaft und dem restlichen Staff.

Glasner hat sich bewusst aus der Öffentlichkeit zurückgezogen

Nach zwei hochintensiven Jahren trennten sich die Wege. Glasner hatte den Klub am 18. Mai 2022 in Sevilla in den Olymp geführt und die Europa League gewonnen.

Anschließend ging die Erfolgsstory weiter, die Eintracht behauptete sich bei der ersten Champions-League-Teilnahme der Vereinsgeschichte in der Gruppenphase und schied erst im Achtelfinale gegen den späteren Serie-A-Meister SSC Neapel aus. Dass der Klub diese Wahrnehmung in Europa hat, ist auch ganz eng mit dem Namen Glasner verbunden.

Seitdem ist es allerdings ganz ruhig geworden um ihn. Und das ist auch so gewollt! Der Österreicher zieht sich derzeit ganz bewusst zurück. Es gibt keine öffentlichen Aussagen, keine Interviews.

Einzig auf seinem am 25. Oktober eröffneten Instagram-Kanal meldete er sich zu Wort. „Ich werde euch hier immer darüber auf dem Laufenden halten, wie es bei mir weitergeht und auch über das, was in meiner Karriere passiert ist. Seid gespannt, wie es in der Welt des Fußballtrainers zugeht“, kündigte er an.

Es folgten noch zwei Bilder: Eines von seiner Zeit in Linz, wo er den Meistertitel in die Höhe stemmte, und das andere von seiner Wolfsburger Station, wo er mit den Fans den Einzug in die Königsklasse feierte. „Mission completed“ lautete der Untertitel.

 01:11 Oliver Glasner spricht über den Abschied von Eintracht Frankfurt

Enthüllt: Glasner bildete sich bei NBA-Team fort

Spannend: Glasner nutzt die Zeit nicht nur, um die sozialen Medien zu bedienen. Er bildete sich nach SPORT1-Informationen auch fort und blickte dabei über den Tellerrand. Glasner reiste in die USA nach San Francisco und hospitierte eine Woche beim NBA-Team Golden State Warriors.

Seine Begeisterung für Basketball war zuvor schon bekannt. Er besuchte in seiner Zeit in Frankfurt Partien der Skyliners, zudem trat er bei der Partie in Hoffenheim – als die legendäre Wut-Pressekonferenz folgte – mit einem NBA-Pullover auf. Es zeichnet den 49-Jährigen aus, dass er sich weiterbildet und für andere Sportarten – er besuchte auch Eishockey-Spiele in Frankfurt – interessiert.

Diese Eigenschaften zeigen, warum er auf dem Markt solche Begehrlichkeiten weckt. Immer dann, wenn ein Trainer fliegt, taucht der Name Oliver Glasner in der Gerüchteküche auf.