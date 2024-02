Afrika-Cup: Per Volley! Haller macht Final-Wunder der Elfenbeinküste klar

Der Gastgeber trifft am Sonntag (21.00 Uhr) in Abidjan auf Nigeria und kämpft dort um seinen dritten Titel in der Geschichte der Kontinentalmeisterschaft.

Der Final-Einzug gleicht einem Wunder

Kelechi Iheanacho von Leicester City verwandelte im Stade de la Paix von Bouake den entscheidenden Elfmeter für die Nigerianer. Kapitän William Troost-Ekong (67.) hatte in einem chancenarmen Spiel bei Temperaturen von bis zu 35 Grad nach einem Foul an Stürmerstar Victor Osimhen per Strafstoß das 1:0 erzielt. Teboho Mokoena (90.) glich ebenfalls per Foulelfmeter für Südafrika aus.