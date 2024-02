Bitterer Dämpfer für Bayern-Star Minjae Kim - Irre Klinsmann-Serie hält

Jürgen Klinsmann ist nach einem weiteren Nervenkrimi mit der südkoreanischen Nationalmannschaft ins Halbfinale der Asienmeisterschaften eingezogen. Gegen Australien setzte sich der zweimalige Turniersieger 2:1 (1:1, 0:1) nach Verlängerung durch, Top-Star Heung-Min Son (104.) entschied das Duell mit einem sehenswerten Freistoß - Klinsmann jubelte wie entfesselt an der Seitenlinie.

Wie bereits im Achtelfinale gegen Saudi-Arabien hatte dem Titelanwärter lange Zeit das Aus gedroht. Doch kurz vor Ende der regulären Spielzeit rettete Hwang Hee-Chan (90.+6) sein Team mit einem verwandelten Foulelfmeter in die Verlängerung, dort trumpften die Südkoreaner auf.

Damit hat eine erstaunliche Serie weiter Bestand: Insgesamt hat das Klinsmann-Team in vier Spielen in Folge (!) in der Nachspielzeit getroffen.