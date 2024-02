Mega-Angebot geplant - PSG will offenbar alle Grenzen sprengen

Manchester City will mit Chloe Kelly verlängern

Ihr Klub versuchte dem Bericht zufolge auch bereits vorzeitig mit ihr zu verlängern, was die 26-Jährige jedoch zurückstellte, da sie sich erst auf den Titelkampf in der Liga fokussieren wollte. Dort liegt City drei Punkte hinter Spitzenreiter Chelsea.

Kelly erzielte in dieser Saison bei 17 Auftritten in der Women‘s Super League sowie dem FA Women‘s League Cup acht Tore. In ihrer gesamten City-Karriere kommt sie auf 32 Tore in 83 Spielen.