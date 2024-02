SCF bejubelt Achtelfinale: "Etwas ganz Außergewöhnliches"

Die Freude in Freiburg ist riesig nach dem Mega-Comeback gegen Lens. Wer in der Europa League als nächstes wartet, entscheidet sich schon am Freitag.

Gregoritsch erzielte das Siegtor in der Verlängerung

© AFP/SID/Daniel ROLAND