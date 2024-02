Europa League: Dramatische Schlussphase! Furiose Freiburger mischen die Europa League auf

Atubolu-Patzer bleibt unbestraft

David Pereira da Costa brachte die Gäste nach einem Patzer von Noah Atubolu in Führung (28.). Der Torwart war nach einer Freistoß-Hereingabe eigentlich zur Stelle, konnte den Ball jedoch nicht sichern, wirkte in Folge orientierungslos - und da Costa musste nur noch einschieben. Vor der Pause erhöhte Elye Wahi auf 2:0 (45.+2), die Abwehrkette der Freiburger machte dabei erneut keinen guten Eindruck.

Nach der Pause beeindruckten die Freiburger mit ihrem Kampfgeist. Roland Sallai erzielte den Anschlusstreffer (68.) - und in einer packenden Schlussphase drehte der SCF dann so richtig auf. In letzter Sekunde retteten sich die Freiburger in die Verlängerung und wieder war es Sallai (90.+2).