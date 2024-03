Nagelsmann: „Eines der unangenehmsten Gespräche“

Nagelsmann über ter Stegen: „Er muss da sein“

Gegenüber der Niederlage im November in Österreich (0:2) veränderte der Bundestrainer seine Mannschaft auf gleich sieben Positionen. Unter anderem kehrt Toni Kroos nach drei Jahren in die DFB-Auswahl zurück. „Ich fordere auch Mut ein“, betonte Nagelsmann und fügte an: „Ich will, dass wir eine gewisse Lebensfreude zeigen.“