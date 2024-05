Leverkusen: Wirtz und Grimaldo fit für Rom

Nationalspieler Florian Wirtz steht Bayer Leverkusen im Halbfinal-Rückspiel der Europa League gegen die AS Rom wieder zur Verfügung. Der Jungstar kehrt ebenso wie Flügelspieler Alejandro Grimaldo am Donnerstag (21.00 Uhr im LIVETICKER) zurück in den Kader des deutschen Meisters.