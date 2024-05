Toni Kroos meldet sich nach Hammer nochmal: Der Meister der Ironie

Der Humor von Toni Kroos ist so staubtrocken wie seine Pässe. Präzise, auf den Punkt und meistens gewinnbringend. Nachdem er am Dienstag mit der Ankündigung seines Karriereendes die Fußballwelt in Aufruhr versetzt hatte, meldete er sich mit einem für ihn typischen Kommentar bei X zu Wort.