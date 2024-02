"Gott sieht alles": Toni Kroos sieht himmlische Bestrafung für Schiedsrichter

Toni Kroos vermutet eine göttliche Fügung hinter der Verletzung eines spanischen Schiedsrichters, der ihm eine Gelbe Karte gezeigt hat. „Gott sieht alles und hat dann wahrscheinlich beim Kollegen kurz in die Wade gestochen“, sagte der Superstar von Real Madrid in seinem Podcast „Einfach mal Luppen“.

Kroos schimpft über Schiri: „Das war ja Wahnsinn“

„Ich sehe, dass er da am eigenen Sechzehner anfängt, zu dribbeln – und sehe schon, wie er einfach nur in mich reinlaufen will“, schilderte Kroos die Szene: „Ich gehe dann sogar noch weg, dass es gar nicht groß zum Kontakt kommt. Und das pfeift er dann ab. Das war noch so das i-Tüpfelchen, was er sich da alles so zurechtgepfiffen hat.“