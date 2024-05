Will denn niemand aufsteigen? Chaos im bayrischen Fußball

Immer mehr Vereine lassen durchblicken, dass sie bei einem möglichen Aufstieg in die Regionalliga die Auflagen des Bayerischen Fußballverbands überhaupt nicht erfüllen können. Finanziell seien diese schlichtweg zu riskant. Neben Nördlingen und Erlbach hat auch Deisenhofen mittlerweile abgewunken. Beide Klubs hätten mit kurzfristigen Investitionssummen von 200.000 bis 300.000 Euro planen müssen - viel zu viel für Teams, die auf Amateurfußball ausgelegt sind.

„Der in der Satzung des FC Deisenhofen festgelegte Vereinszweck, nämlich die Ausübung des Fußballsports über alle Altersklassen hinweg, ist nach wie vor das oberste Vereinsziel. Dieses Ziel und damit verbunden der ganze Sportbetrieb könnten durch finanzielle Risiken gefährdet werden“, hieß es in einer offiziellen Mitteilung aus Deisenhofen. Vor allem die Vorgaben hinsichtlich des Stadions sorgen bei den Bayernligisten für arge Schwierigkeiten.

Für die kommende Saison gebe es zum Beispiel erstmals eine Flutlicht-Pflicht. Damit will der BFV die Regionalliga weiter professionalisieren, um die Lücke zur 3. Liga nicht zu groß werden zu lassen - was nun weitreichende Folgen haben könnte. Laut Medienberichten denkt gerade nur noch der TSV Schwaben Augsburg über eine Regionalliga-Lizenz nach, soll aber ebenfalls in Zweifel gekommen sein.