Mourinho sorgt für Gänsehaut-Szenen: "Dieses Trikot ist meine Haut“

„The special one“ hat einen neuen Verein. José Mourinho heuert beim türkischen Erstligisten Fenerbahce Istanbul an und wird dort schon gefeiert, bevor er überhaupt an der Seitenlinie steht. Die Fans sind begeistert - und Mourinho befeuert die Euphorie!

„Dieses Trikot ist meine Haut“, sagte er bei seiner offiziellen Vorstellung im Ulker Stadion. Mehrere tausend Fans waren gekommen, um ihren neuen Trainer zu begrüßen, über 200.000 Zuschauer verfolgten das Geschehen in einem Livestream.

Der Portugiese landete am Sonntag um 14:50 Uhr am Sabiha Gokcen Flughafen, begleitet von prominenten Persönlichkeiten wie dem Klubpräsidenten Ali Koc und dem Medienmogul Acun Ilicali. Anschließend ging es per Helikopter weiter zur Vorstellung.