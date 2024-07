"Anderen Projekten widmen": Hummels gibt Abschied bekannt

Mats Hummels hat seinen Rückzug aus der Baller League bekanntgegeben. Der Ex-BVB-Star will sich nun „anderen Projekten widmen.“

Der aktuell vereinslose Mats Hummels hat seinen Abschied von der Baller League nach deren erster Saison verkündet. „Goodbye, Baller League! Die erste Saison war in allen Bereichen ein großer Erfolg und es hat mir riesig Spaß gemacht, dieses Projekt von der ersten Stunde an mitzugestalten“, schrieb der Ex-BVB-Star auf Instagram.

Für Hummels, der die Liga mitgegründet hatte, war es „von Anfang an war klar, dass es für mich in meiner Rolle als Präsident in erster Linie um Aufbauarbeit geht.“ Doch da die Liga nun etabliert ist, werde er sich nun anderen Projekten widmen und den Weg für neue Gesichter frei machen.