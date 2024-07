Klopp US-Nationalcoach? Berichte nehmen Fahrt auf

Jürgen Klopp hat den FC Liverpool in diesem Sommer verlassen, weil er eine Pause benötigt. Seitdem gibt es allerdings zahlreiche Gerüchte um den deutschen Trainer, auch aus den USA. Eine Legende meint sogar, dass er Klopp überzeugen könnte.

Für Jürgen Klopp ist jetzt erstmal Pause angesagt. Nach neun Jahren war für den deutschen Trainer Schluss beim FC Liverpool , er führte schwindende Energie als Beweggrund für seine Entscheidung an. Doch natürlich strecken viele Interessenten ihre Fühler nach dem Champions-League-Sieger aus. Ein neues Gerücht schlägt nun höhere Wellen.

Die Staten Island Advance, kurz SI, schreibt unter anderem: „Warum Jürgen Klopp der perfekte Ersatz für Gregg Berhalter im US-Fußball ist.“ Klopp sei einer der besten Trainer der Welt und zurzeit ja auch noch ohne Job. Zudem gebe es einige Gründe, weswegen der 57-Jährige interessiert sein könnte: „Die Aufgabe, eine Nationalmannschaft zu leiten, ist für die Manager in Bezug auf den Zeitplan weitaus weniger anstrengend“, schreibt die Zeitung aus New York. Demnach könnte Klopp die Zeit bei der amerikanischen Nationalmannschaft als Übergangsphase nutzen, bis er irgendwann wieder in den Vereinsfußball zurückkehrt.