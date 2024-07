Nach Rücktritt: Plant Thiago schon Rückkehr zu seinem Ex-Klub?

Thiago hängt die Fußballschuhe an den Nagel - aber könnte dennoch schon bald zu einem Ex-Klub zurückkehren. Ein Medienbericht heizt die Gerüchte an.

Thiago hängt die Fußballschuhe an den Nagel - aber könnte dennoch schon bald zu einem Ex-Klub zurückkehren. Ein Medienbericht heizt die Gerüchte an.

Der FC Barcelona soll dem 33-Jährigen schon vor Monaten eine Rückkehr angeboten haben. Und wie die spanische Sportzeitung As nun berichtet, ist Thiago von der Idee nach der Entscheidung zum Rücktritt auch sehr angetan.

Hat Thiago seine Barca-Zukunft schon angedeutet?

Der ehemalige spanische Nationalspieler Thiago, der die deutsche Sprache aus vielen Jahren beim FC Bayern kennt, erfüllt das Anforderungsprofil perfekt. Schließlich hat er mit Flick schon in München zusammengearbeitet. Er könnte sofort Vertrauensperson für Trainer wie auch Profis sein.

Weil er mit seinem Leben als Fußballer noch nicht offiziell abgeschlossen hatte, hatte sich der Barca-Wunsch bisher nicht erfüllt. Doch nun soll Thiago das Konzept als eine „gute Idee“ sehen, schreibt die As .

Der Champions-League-Sieger von 2020 hatte seine Karriere am Montag in einem kurzen Instagram-Statement für beendet erklärt. Er bedankte sich dabei bei der Sportart, die ihm so viel gegeben hat.