Überraschung um TV-Moderatorin! Wontorra wird Teil der "Icon League"

Ihren ersten Einsatz haben die beiden bereits am 28. Juli im Admiralspalast in Berlin, wo der „Draft Day“ ansteht. Somit steht auch das letzte der 14 Teams einen Tag vor dem „Draft Day“ fest.

Jana Wosnitza und Florian Malburg moderieren

Der erste Matchday findet am 1. September in der Lanxess Arena in Köln statt. Anschließend werden jeden Montag weitere Partien im Castello in Düsseldorf ausgetragen. Der Finaltag, an dem Viertel- und Halbfinale sowie das Finale ausgespielt werden, wird im SAP Garden in München stattfinden.