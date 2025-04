UEFA gibt Schiedsrichter für Bayern-Spiel bekannt

Schärer galt als „Rebell“ auf dem Platz

In der Champions League pfiff Schärer bislang vier Spiele, allesamt in dieser Saison - und drei mit deutscher Beteiligung: In der Ligaphase die Begegnungen zwischen Bayer Leverkusen und der AC Mailand (1:0) sowie RB Leipzig gegen FC Liverpool (0:1), im Achtelfinale dann das 2:1 von Borussia Dortmund beim OSC Lille. Darüber hinaus leitete er vor der Saison das UEFA-Supercup-Finale zwischen Real Madrid und Atalanta Bergamo sowie zwei Spiele bei der EM 2024 in Deutschland.