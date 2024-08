Freund schwärmt von Bayern-Neuzugang - Olise ist endlich da

Bayerns Neuer ist da! Erstmals nach seinem Transfer ist Michael Olise an der Säbener Straße und wird dort von Thomas Müller und seinen weiteren neuen Mitspielern begrüßt. Auch Sportdirektor Christoph Freund zeigt sich in einem Interview glücklich.

Über einen Monat ist es inzwischen her, dass der FC Bayern die Verpflichtung von Michael Olise vermeldet hat. Doch wegen seines Einsatzes bei den Olympischen Spielen in Paris ist Bayerns Neuzugang erst richtig in München angekommen.