Vom Nobody zum 40-Millionen-Mann in einem Jahr

Ist er das nächste deutsche Wunderkind? Brajan Gruda überzeugte in seiner ersten Bundesliga-Saison mit starken Leistungen und weckte so das Interesse aus der Premier League. Mittlerweile ist der Wechsel des Mittelfeldspielers vom 1. FSV Mainz 05 zu Brighton & Hove Albion fix. Die Mainzer kassieren eine Rekordablöse von bis zu 40 Millionen Euro .

Für Gruda ist es der nächste Schritt in seiner noch jungen Karriere als Profi, die erst in der abgelaufenen Saison so richtig gestartet ist.

Gruda: Großer Anteil am Mainzer Klassenerhalt

Und nur eine Woche später durfte Gruda schon wieder jubeln. Beim 4:1-Sieg gegen die TSG Hoffenheim trug sich der junge Deutsche erneut in der Torschützenliste ein, erzielte in der 63. Minute das zwischenzeitliche 3:1.

Der Offensivspieler hatte großen Anteil an dem starken Schlussspurt der Mainzer, die letzten neun Spiele blieben sie ungeschlagen, der am Ende dafür sorgte, dass die 05er auf dem 13. Rang landeten und somit den direkten Klassenerhalt schafften. Am Ende standen für Gruda in seiner Debüt-Saison im deutschen Oberhaus vier Tore und drei Vorlagen zu Buche.