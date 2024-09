Gewaltszenen bei Kruse-Spiel!

Wie Kruse bestätigte, kam es bei der Partie zwischen BSV Al-Dersimspor II, dem Team des 36-Jährigen, und dem Influencer-Team Delay Sports in der Nachspielzeit zu Rudelbildungen. Bild und B.Z. am Sonntag berichteten zuerst darüber.

Max Kruse deutlich: „Das hat im Fußball nichts zu suchen“

„Ich glaube, das Spiel hat den Zuschauern und den Spielern über 95, 100, 105 Minuten Spaß gemacht“, sagte Kruse später in einem Video-Statement auf Instagram: „Das, was danach passiert ist, das ist unwürdig, das geht nicht und das hat im Fußball nichts zu suchen. Emotionen gehörten zwar dazu, aber Gewalt hat im Fußball grundsätzlich nichts zu suchen. Also von daher meine Entschuldigung für unsere Mannschaft, unseren Verein, dass es überhaupt so weit gekommen ist, dass Zuschauer den Platz stürmen. Das muss nicht, das darf nicht sein.“