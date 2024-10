Das irrste Spiel der Fußball-Geschichte?

In der Gruppe 4 zur Qualifikation für die WM-Endrunde 1998 sollte es am 9. Oktober 1996 zum Duell Estland gegen Schottland kommen. Für beide Nationen stand im Kadriorg Stadion in Tallinn einiges auf dem Spiel.

Die Vorgeschichte des Kuriosums

Alles begann bereits einen Tag vor dem Spiel: Am Abend des 8. Oktober inspizierte der schottische Nationaltrainer Craig Brown die Flutlichtanlage des Kadrioru Stadion in Tallinn. Brown kam dabei zu dem Schluss, dass die provisorische Flutlichtanlage nicht ausreichen würde.

„One team in Tallinn“

Schiedsrichter Miroslav Radoman pfiff die Partie dennoch an, nur um sie drei Sekunden später wieder abzupfeifen. 800 mitgereiste schottische Fans bejubelten nach dem Schlusspfiff den Auswärtserfolg ihrer Mannschaft mit dem Sprechchor: „One team in Tallinn. There‘s only one team in Tallinn.“ (deutsch: „Es gibt nur ein Team in Tallinn“)