Erstaunliche Kritik: Rangnick "Opfer der eigenen Idee"

Ausgerechnet Ralf Rangnick hat das System der Red-Bull-Teams in Österreich hinterfragt. Der Trainer, der das Erfolgskonzept einst mit aufgebaut hatte, zeigte sich mit der Nachwuchsförderung unzufrieden.

Vor allem die Entwicklung bei RB Salzburg und dem FC Liefering - der oft als Sprungbrett für die jungen Talente gedient hatte - stört den Nationaltrainer Österreichs mittlerweile. „Es gab dort eine lange Zeit, die habe ich auch mitinitiiert, da war Nomen omen - Liefering hat geliefert“, sagte Rangnick in Wien bei einer Medienrunde.

Zweitligist Liefering habe stets mehrere Spieler hervorgebracht, die Anspruch auf den Sprung in Salzburgs erste Elf anmeldeten. „So schnell konnten die oben die gar nicht verwerten, ist unten schon die nächste Generation nachgekommen“, erklärte Rangnick.

Rangnick hinterfragt RB: „Lohn sich das noch?“

In Österreich wird der Einsatz einheimischer Spieler von der Liga finanziell belohnt, bei Salzburg spielt das allerdings schon länger eine nur untergeordnete Rolle. „Ich bin grundsätzlich niemand, der an Quoten oder Sonderzahlungen glaubt“, sagte Rangnick dazu: „Wir müssen damit umgehen, was die Realität ist.“