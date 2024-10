Frankfurt heiß auf die Bayern: "Wissen, was wir können"

Eintracht Frankfurt ist happy und selbstbewusst nach dem Sieg in der Europa League bei Besiktas. Auch Sportvorstand Krösche denkt schon an den Bundesliga-Kracher gegen Bayern.

Das waren die Hessen bei der Generalprobe am Donnerstagabend. Der Bundesliga-Zweite präsentierte sich eiskalt im Istanbuler Hexenkessel und gewann in der Europa League mit 3:1 (2:0) bei Besiktas. Durch den Erfolg beim 21-maligen türkischen Meister geht die Eintracht mit Rückenwind in das Duell am Sonntag mit dem Spitzenreiter (17.30 Uhr/DAZN).