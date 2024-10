Gravenberch bei Bayern? "Nicht einfach, DFB-Spieler auf die Bank zu setzen"

Unter Julian Nagelsmann wurde Ryan Gravenberch beim FC Bayern nicht glücklich. Vor dem Wiedersehen zeigt sich der Bundestrainer aber begeistert vom niederländischen Nationalspieler - und erklärt, was das Problem damals war.

Bundestrainer Julians Nagelsmann hat sich überhaupt nicht überrascht von der positiven Entwicklung von Ryan Gravenberch, der einst beim FC Bayern unter Nagelsmann einen schweren Stand hatte , gezeigt. „Er ist ein fantastischer Spieler“, lobte Nagelsmann den 22-Jährigen auf der Pressekonferenz vor dem Länderspiel am Montag gegen die Niederlande ( 20.45 Uhr im LIVETICKER ).

In München war der Mittelfeldspieler in der Saison 2022/2023 meist nur Ersatz gewesen, wenn er denn überhaupt im Kader gestanden hatte. Nach nur einem Jahr beim deutschen Rekordmeister flüchtete Gravenberch zum FC Liverpool, wo er inzwischen ein Schlüsselspieler ist .

„Es war so etwas wie ein Problem, weil wir Joshua Kimmich und Leon Goretzka zu diesem Zeitpunkt hatten. Deshalb war es kompliziert für einen jungen Spieler, mehr Minuten zu bekommen“, blickte Nagelsmann auf die schwierige Zeit von Gravenberch beim FC Bayern zurück: „Ich war neuer Trainer bei Bayern und es war nicht einfach, Spieler der deutschen Nationalmannschaft auf die Bank setzen.“

Nagelsmann analysiert Gravenberchs Entwicklung

Der Start des Niederländers in München sei „nicht perfekt“ gewesen, erklärte Nagelsmann und fügte hinzu: „Bei Ajax hat er zuvor jedes Spiel von Beginn an gespielt. Es war eine andere Art des Spiels, dann für 20 Minuten aufs Feld zu kommen. Es hat lange gedauert, bis er sich an die Situation angepasst hat.“