Guardiola-Gerücht versetzt England in Aufruhr

Wird Pep Guardiola der neue englische Nationaltrainer? Ein Interview und ein Medienbericht sorgen in England für Aufruhr.

Gelingt dem britischen Fußballverband ein Coup? Pep Guardiola, seines Zeichens Cheftrainer von Manchester City , hat sich die Möglichkeit offen gelassen, der nächste Trainer der Three Lions zu werden.

Der Vertrag des Katalanen bei den Citizens läuft im Sommer 2025 aus, noch ist unklar, wie es danach weitergeht. „City verlassen? Das ist nicht wahr, ich habe mich noch nicht entschieden“, sagte Guardiola laut Sky Italia in der italienischen Fernsehsendung „Che Tempo Che Fa“, als er nach seiner Zukunft befragt wurde.

Diese Aussagen gepaart mit einem Bericht der Times sorgen derweil in England für Aufruhr. Die Zeitung berichtet, Guardiola sei einer der Kandidaten auf den Job des Cheftrainers bei den Engländern. Die FA hatte Guardiola laut Times bereits vor einigen Wochen angefragt, eine Antwort steht demnach aber noch aus. Des Weiteren heißt es in dem Bericht, der Katalane wolle in den kommenden Wochen über seine Zukunft entscheiden.