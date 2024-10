Kritik an Klopps Red-Bull-Deal? "Da wird mir schlecht!"

Mit dem Bekanntwerden des Wechsels zu Red Bull sorgt Jürgen Klopp für einen Paukenschlag. Bei SPORT1 spricht exklusiv sein Trauzeuge David Wagner über den Deal - und wehrt sich gegen Kritik an seinem Freund.

Erst im Sommer hatte er nach seinem Abschied beim FC Liverpool angekündigt, ein Jahr Pause vom Fußballbusiness machen zu wollen. Nun kehrt der 57-Jährige Anfang Januar 2025 in den Profifußball zurück - allerdings nicht als Trainer.

Klopp sehe seine neue Rolle in erster Linie „als Mentor für die Trainer und das Management der Red-Bull-Klubs“, aber letztlich sei er Teil einer Organisation, „die einzigartig, innovativ und zukunftsorientiert ist“, sagte der bei seinen Ex-Klubs Mainz, Dortmund und Liverpool äußerst beliebte Coach in einer Konzernmitteilung. Die Rolle habe sich vielleicht verändert, aber seine Leidenschaft für den Fußball und die Menschen, „die den Fußball zu dem machen, was er ist“, sei unverändert geblieben.