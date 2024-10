Tuchel? „Er war so traurig“

SPORT1 18.10.2024 • 23:53 Uhr Thomas Tuchels Mutter ist überzeugt: Ihr Sohn kann England 2026 zum WM-Triumph führen. Dabei glaubt sie an „Schicksal“, dass ausgerechnet der 51-Jährige auserwählt wurde.

Thomas Tuchel hat als Trainer beeindruckende Erfolge gefeiert – jetzt soll er England zum WM-Titel führen. Für seine Mutter Gabriele ist es „Schicksal“, dass ihr Sohn diesen prestigeträchtigen Job übernommen hat.

{ "placeholderType": "MREC" }

In einem Interview mit dem englischen Mirror gab sie Einblicke in seine Kindheit und sprach über ihre Hoffnungen für seine Zukunft als Trainer der Three Lions.

„Es ist eine große Ehre für Thomas“, sagte sie, „ich glaube, es war sein Schicksal, diesen Job zu bekommen.“

Tuchels Mutter: „Früher nie für möglich gehalten“

Tuchel ist der erste deutsche Trainer in der Geschichte der englischen Nationalmannschaft. Für Gabriele ist das ein Zeichen dafür, wie sehr sich das Verhältnis zwischen den beiden Nationen verändert hat.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Einen deutschen Trainer für England zu haben - das hätte man früher nie für möglich gehalten, oder? [...] Das zeigt den Respekt zwischen den beiden Ländern“, sagte Gabriele Tuchel.

Die Erwartungen an den deutschen Coach sind hoch. Seit 1966 wartet England auf einen zweiten WM-Titel. Mutter Gabriele ist jedoch überzeugt, dass ihr Sohn die Three Lions 2026 zum Sieg führen kann: „Er kann es, davon bin ich überzeugt. Es steht in den Sternen geschrieben.“

Tuchel? „Hat eine tolle Mannschaft“

Tuchels Mutter beschreibt ihren Sohn als zielstrebig und leidenschaftlich: „Wenn Thomas sich etwas in den Kopf setzt, dann schafft er es auch. [...] Er hat eine tolle Mannschaft und die nötige Leidenschaft.“

Trotz seiner internationalen Karriere hat Tuchel nie den Kontakt zu seiner Familie verloren. Er kommt regelmäßig nach Hause, um seine Eltern und seine Töchter Emma und Kim zu besuchen, die mittlerweile mit seiner Ex-Frau in München leben.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Wir haben eine sehr enge Beziehung zu ihm“, erzählte Gabriele, „er war schon immer zielstrebig, auch als Kind.“

Tuchel? „Er war so traurig“

Tuchel wuchs in Krumbach auf, einer beschaulichen Kleinstadt in Bayern. Schon früh zeigte er eine enorme Leidenschaft für den Fußball. Mit 14 Jahren gewann er das Finale der Bundesschulmeisterschaft in Berlin. Doch eine Verletzung setzte seiner Spielerkarriere ein jähes Ende.

„Er war so traurig, als er wusste, dass er nicht mehr spielen kann“, erinnert sich Gabriele.