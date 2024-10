Das sagt Tuchel zum England-Job - PK mit Ex-Bayern-Trainer im Liveticker

Am Mittwochvormittag präsentierte der englische Fußball-Verband FA den Ex- Bayern -Trainer Thomas Tuchel als neuen Nationalcoach . Ab 14.30 Uhr stellt sich der 51-Jährige auf einer Pressekonferenz den Fragen der Medien. SPORT1 begleitet die PK im LIVETICKER .

„Wir werden sehen. Wir haben ausgemacht, was in den 18 Monaten passiert. Dann sehen wir weiter. Ich habe gute Erfahrungen mit anderthalbjährigen Verträgen. Leider. Ich arbeite noch an der Langfristigkeit. Ich bin es gewohnt, im täglichen Ablauf mit Spielern zu arbeiten. Das ist jetzt etwas Neues. Das ist das letzte Stück, das mich begeistert ist, war dieser Zeitrahmen. Er hilft uns, dass wir den Fokus nicht verlieren. Erst die Qualifikation zu bestehen und dann das Turnier zu bestreiten. Wir wollen das Bestmögliche erreichen. Und dann sehen wir weiter.“

„Ich bin sehr emotional und leidenschaftlich. Ich liebe, was ich tue. Diese Aufgabe hat mich nochmals etwas jünger gemacht und der Ausblick, diese unglaublich talentierte Truppe hier in Wembley zu betreuen. Das hat mich in meine Teenager-Zeit zurückversetzt, so aufgeregt zu sein.“