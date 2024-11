Ex-Bayern-Star Shaqiri mit Drei-Tore-Gala!

Der ehemalige Bayern-Star Xherdan Shaqiri blüht seit seiner Rückkehr zu seinem Jugendklub FC Basel immer mehr auf. Am Sonntag führt der „Kraftwürfel“ den früheren Serienmeister mit einer Torgala an die Tabellenspitze.

Shaqiri führt FC Basel zurück an die Tabellenspitze

2017 endete eine Serie von acht Meistertiteln in Folge. Mit Shaqiri könnte diese Sehnsucht gestillt werden, zumal die in den vergangenen Jahren dominierenden Young Boys Bern in dieser Saison nach katastrophalem Saisonstart im Tabellenkeller festhängen.

„Wenn man zu Hause ist, kann man über sich hinauswachsen"

„Ich wollte unbedingt nach Hause kommen. Denn wenn man zu Hause ist, kann man über sich hinauswachsen", betonte Shaqiri, der nach seinen Toren in der Nachspielzeit ausgelassen vor der Muttenzerkurve feierte. „Man sieht bei mir, dass ich wieder sehr viel Freude am Fußball habe. Und mit dem FC Basel geht es auch wieder bergauf! Jetzt ist es wichtig, dass wir so weitermachen. Dann kann in dieser Saison alles passieren."