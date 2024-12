Ronaldo teilt hart gegen Ligue 1 aus

Cristiano Ronaldo hat harte Kritik an der französischen Ligue 1 geäußert. Die Saudi Pro League lobt er dagegen in höchsten Tönen.

Den sportlichen Wert der Saudi Pro League schätzt Cristiano Ronaldo höher als den der französischen Ligue 1 ein. „Die Saudi League ist natürlich besser als die Ligue 1. Frankreich hat nur PSG. Der Rest ist erledigt. Ich sage es nicht, weil ich dort spiele“, bekräftigte der Portugiese im Rahmen der 15. Verleihung der Global Soccer Awards am Freitag, als er sich in einem Interview mit der CNN -Moderatorin Amanda Davies befand.

Was die anderen sagen, interessiere Ronaldo nicht. Stattdessen legte er noch einmal nach: „Frankreich ist nur PSG, Sorry. PSG ist das stärkste Team. Kein Team kann mit ihnen mithalten. Sie haben die besten Spieler und mehr Geld. Das ist Fakt.“ In Saudi-Arabien sei die Ausgeglichenheit höher. Zudem seien die klimatischen Umstände zu beachten. „Versuchen Sie mal bei 38, 39 oder 40 Grad zu sprinten und sehen dann, was passiert“, so Ronaldo.

Ronaldo: „Bin froh, hier zu sein“

„Ich bin froh, hier zu sein. Die Liga wächst, viele Spieler kommen in die Liga. Die Infrastruktur beeindruckt und wird besser. Man weiß nicht, was in Zukunft passieren wird. Ich spiele noch gut. Wir werden sehen, was noch passiert. Aber ich bin noch nicht fertig. Ich werde weitermachen, weil ich Titel gewinnen möchte, ich will Champion sein, ich will mehr Tore schießen“, sagte der 39-Jährige.