Szene bei Real-Siegerehrung beschäftigt Spanien

Manchmal sind es eben die kleinen Gesten, die am Ende vielleicht Großes bewirken können. Kylian Mbappé hat bei Real Madrid bisher keinen leichten Stand und steht dauerhaft in der Kritik.

Umso mehr freute sich der Franzose über seinen zweiten Titel mit den Königlichen, die sich am Mittwochabend durch ein 3:0-Erfolg gegen den mexikanischen Klub CF Pachuca den Titel des FIFA Intercontinental Cup (Nachfolger der Klub-WM) sicherten. Noch bevor Kapitän Luka Modric die Trophäe in den Himmel reckte, stimmte Mbappé schon zu einem Jubelschrei an - und es kam noch besser.

„Mehr als 122 Jahre Größe in einer einzigen Geste“

Denn Modric übergab den Pokal zuerst an den viel gescholtenen Neuzugang. Ob der Kroate damit bewusst ein Zeichen setzen wollte? Die Symbolik jedenfalls kam an.

„Mehr als 122 Jahre Größe in einer einzigen Geste“, schrieb die spanische Sportzeitung As voller Pathos in Anlehnung an das Gründungsjahr des Klubs: „Genau das zeigt die Werte von Real Madrid.“