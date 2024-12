Weltfußballer 2024: FIFA-Award "The Best" live im TV, Stream & Ticker - warum keine Gala?

Die Nachricht kommt plötzlich: Die FIFA ehrt bereits am heutigen Dienstag die Weltfußballerin und den Weltfußballer 2024. Dabei weicht der Weltverband vom üblichen Procedere ab.

Überraschend kurzfristig hat der Fußball-Weltverband FIFA die Vergabe der „The Best“-Awards für die Weltfußballerin und den Weltfußballer 2024 angekündigt. Bereits am heutigen Dienstag findet die Ehrung der diesjährigen Siegerin und des diesjährigen Siegers im Rahmen einer Sonderveranstaltung in Doha statt.

Damit weicht die FIFA vom üblichen Procedere ab. In der Regel findet im Januar eine feierliche Preisverleihung im Rahmen einer großen Gala statt. Doch nun gibt es ein Galadiner, bei dem die Gewinner in digitaler Form bekannt gegeben werden, wie es in der Mitteilung der FIFA heißt.