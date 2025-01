Der geplatzte Traum einer "neuen Weltordnung"

Lucas Barrios wirkt verloren auf diesem Foto mitten auf einem kahlen, zubetonierten Platz, umgeben von ebenso seelenlosen Hochhäusern. Entstanden ist das Bild 2013 in der chinesischen Millionenmetropole Guangzhou. Knapp ein Jahr, nachdem der Stürmerstar für 8,5 Millionen Euro vom BVB zum chinesischen Topklub Guangzhou Evergrande gewechselt war.

Guangzhou-Ausschluss lässt Blase endgültig platzen

Man habe mit „verschiedensten Mitteln versucht, im Profifußball zu bleiben“, hieß es in einer Stellungnahme, doch „die aufgebrachten Mittel reichten nicht, um die Schuldenlast zu tilgen“.

2010 hatte der Bauunternehmer Xu Jiayin, Gründer des Immobilienkonzerns Evergrande Real Estate Group, den damaligen Zweitligisten übernommen und dank Millionen-Investitionen umgehend an die Spitze der Chinese Super League geführt. Zwischen 2011 und 2019 wurde Guangzhou achtmal chinesischer Meister.

Fast 300 Milliarden Euro Verbindlichkeiten

Die Investitionen in den Klub wurden entsprechend zurückgefahren. Der Bau des eineinhalb Milliarden Euro teuren Stadions, das mit über 100.000 Plätzen das größte Fußballstadion der Welt werden sollte, wurde gestoppt.

Hinzu kam der sportliche Abstieg in die zweite Liga – wo der Klub nun im abgelaufenen Jahr seine vorerst letzte Profisaison auf Platz drei knapp hinter den Aufstiegsrängen abschloss.

Mit Weltmeistertrainern zum Erfolg

Die großen Namen, die einst als Aushängeschilder des Klubs fungierten, gehörten ohnehin längst der Vergangenheit an. Zu Beginn des Booms köderte Guangzhou den italienischen Weltmeistercoach Marcello Lippi mit einem Jahresgehalt von zehn Millionen Euro. Mit drei Meistertiteln, einem Pokalsieg und dem Gewinn der asiatischen Champions League konnte Lippi immerhin entsprechende Erfolge vorweisen.

Der frühere Bayern- und BVB-Trainer Ottmar Hitzfeld schlug 2015 ein unmoralisches Angebot von Evergrande aus. „Ich hätte in einem Jahr mehr verdienen können als in drei Jahren bei Bayern München. In zwei Jahren wäre dann nochmal das Vierfache dazugekommen“, sagte Hitzfeld damals. „Man wollte mich mit Geld locken.“