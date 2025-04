FC Bayern: "Es wurden sehr unglückliche Transfers getätigt, die wahnsinnig viel Geld gekostet haben"

„Ich glaube, dass es noch eine enge Kiste wird“, sagte der 52-Jährige dem Schweizer Blick, betonte aber gleichzeitig, dass die Bayern dafür im Vergleich zur Vorwoche noch eine Schippe drauflegen müssten - vor allem bei der Chancenverwertung. „Das liegt auch an Harry Kane, der leider gerade zum ungünstigsten Zeitpunkt nicht in der allerbesten Verfassung ist“, so Babbel weiter. „Und hinten haben sie Gegentore erhalten, die total vermeidbar sind.“